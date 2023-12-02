تراجع صادرات أوكرانيا عبر بولندا بنسبة 40٪ بسبب إغلاق الحدود

قال المكتب الصحفي بوزارة الاقتصاد الأوكرانية، إن خسارة الصادرات الأوكرانية عبر الحدود البولندية بعد إغلاق سائقي الشاحنات البولنديين للحدود بين الدولتين، بلغت 40٪.

وفي وقت سابق، أعرب نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا عن اعتقاده بأن بلاده ستخسر ما لا يقل عن 20٪ من وارداتها.

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وأضافت الوزارة: "في نوفمبر، بلغ حجم صادرات المنتجات الأوكرانية 9.2 مليون طن. وبلغ حجم نقل البضائع 783 ألف طن. مر أكبر حجم من الصادرات عبر الحدود البولندية - 282 ألف طن. وتقلص هذا المؤشر بنسبة 40% بالمقارنة مع ما كان عليه قبل بدء إضراب سائقي الشاحنات البولنديين".

في 6 نوفمبر، أغلق سائقو سيارات الشحن البولندية ثلاث نقاط تفتيش رئيسية على الحدود مع أوكرانيا: ياجودين - دوروهوسك، كراكوفيتس - كورتشيفا وراوا روسكايا - هريبين. وفي 23 نوفمبر أضيفت إليها رابعة - "ميديكا - شيجيني".

ويطالب المتظاهرون بإلغاء المزايا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لشركات النقل من أوكرانيا، والعودة إلى النظام السابق للترخيص الإلزامي لنقل البضائع التجارية الأوكرانية، وإلغاء التصاريح الصادرة لشركات النقل الأوكرانية بعد 24 فبراير 2022. وفي 27 نوفمبر، انضم إليهم المزارعون البولنديون.

وأفاد ممثل دائرة حرس الحدود الحكومية في أوكرانيا أندريه ديمشينكو في 2 ديسمبر بأن حوالي 2.4 ألف شاحنة تصطف على الحدود الأوكرانية البولندية لمغادرة بولندا. ويضطر سائقو الشاحنات إلى الوقوف في طوابير طويلة لعدة أيام. ويحاولون أيضا إيجاد طرق أخرى لعبور الحدود ، مما يخلق ازدحاما في الدول المجاورة. ولم تسفر المفاوضات مع المتظاهرين عن نتائج حتى الآن.

ومنذ بداية هذه الفعالية ، لقي سائقان أوكرانيان حتفهما أثناء وقوفهما في طوابير على الحدود.

المصدر: تاس