رئيس وزراء هنغاريا متسائلا.. هل سنضم أوكرانيا والجيش الروسي إلى الاتحاد الأوروبي؟

علق رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان على قرار الاتحاد الأوروبي بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد، وتساءل عما ستفعله بروكسل مع المناطق التي انضمت إلى روسيا.

وتساءل رئيس الوزراء الهنغاري، في مقابلة صحفية، عما إذا كانت بروكسل تعتزم قبول أوكرانيا إلى جانب المناطق التي عادت إلى روسيا والتي يتمركز فيها الجيش الروسي، ودعا في البداية إلى توضيح التعداد السكاني الحالي لأوكرانيا.

وقال أوربان: "ليس من الضروري أن تكون عالما لكي تفهم أن هذا القرار (بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي) سيجلب الكثير من الضرر. نحن لسنا مستعدين. ولا نعرف المؤشرات الرقمية الحالية. تتحدثون عن بلاد يوجد فيها جنود روس، هل سنقبلهم هم أيضا (في الاتحاد الأوروبي)؟ ما هي الأراضي التي نتحدث عنها؟ ما حجم السكان؟".

وأضاف أن "الأوكرانيين يعتقدون أنهم اتخذوا خطوة حاسمة"، ولكن إذا برزت كل هذه القضايا في وقت لاحق، "ستتباطأ العملية وسيتضح أننا لا نستطيع المضي قدما، وستكون هناك خيبة أمل كبيرة".

المصدر: نوفوستي