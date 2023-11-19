تصريحات صارمة من أوربان حول أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، خلال مؤتمر حزب فيدس الذي يتزعمه، إن أوكرانيا بعيدة للغاية عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة Associated Press عنه: "تكمن مهمتنا في محاولة تصحيح الوعد الخاطئ ببدء المفاوضات مع أوكرانيا (بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي)، لأنها تبعد مسافة سنوات ضوئية عن عضوية الاتحاد الأوروبي".

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وشدد أوربان أيضا على أن منع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، سيكون أحد أهم أولويات حكومته في الأشهر القريبة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري قال في وقت سابق إن كييف "من جميع النواحي" ليست مستعدة لبدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه لا يجوز بتاتا بدء حوار حول هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية أوصت بأن يبدأ مجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي بشرط استيفاء عدد من الشروط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن التوقيت الفعلي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على تنفيذ الإصلاحات في البلاد.

المصدر: نوفوستي