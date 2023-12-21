اعتبر المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن الأمة الأوكرانية "توقفت عن الوجود" كنتيجة للنزاع الدائر في البلاد، وقال إن هذه الأمة في حالة غيبوبة حاليا.

وكتب ماكغريغور في حسابه على منصة "إكس": "نتيجة للنزاع، لم تعد الأمة الأوكرانية موجودة عمليا. إن الأمة الأوكرانية ماتت فعليا، وهي الآن في حالة غيبوبة".

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ولفت المستشار السابق إلى أن أكثر من 14 مليون أوكراني غادروا البلاد حتى الآن، وأكثر من 500 ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية لقوا حتفهم.

وخلص إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذل كل ما في وسعه من أجل تجنب الصراع مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، وفي المقابل بذلت واشنطن كل ما في وسعها من أجل استثارة هذا الصراع.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق "إن السلام سيأتي عندما تحقق روسيا أهدافها في العملية العسكرية الخاصة".

وفي السياق ذاته، أعربت روسيا مرارا عن استعدادها للشروع في المفاوضات، إلّا أن السلطات القائمة في كييف فرضت حظرا على إجراء أي مفاوضات سلام على المستوى التشريعي في البلاد.

من جهته، أشار الكرملين إلى أنه لا توجد حاليا أي شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى المسار السلمي، بينما لا يزال تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

وبحسب الرئيس بوتين، فإن روسيا لم ترفض فكرة الحوار نهائيا، بينما يتوجب على الجانب الآخر التعبير عن استعداده لهذا الأمر رأساً.

المصدر: نوفوستي