صرح القائد السابق لقوات الناتو، جيمس ستافريديس، أنه من المحتمل أن تضطر أوكرانيا إلى التخلي عن مطالباتها في شبه جزيرة القرم وعدد من الأراضي الأخرى.

وقال ستافريديس لموقع بلومبرغ أن "السيناريو الذي ستتمكن فيه القوات المسلحة الأوكرانية من هزيمة القوات المسلحة الروسية يبدو غير وارد".

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وأضاف: "ربما يفكر زيلينسكي في تسليم شبه جزيرة القرم والجسر البري الذي يربطها بروسيا، بشكل مؤقت أو حتى دائم، مقابل الاتفاق على عضوية كييف في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق، أفيد بأن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، كان غاضبا من فشل القوات المسلحة الأوكرانية في مهاجمة تحصينات القوات المسلحة الروسية.

وأكد نائب مجلس "الدوما" الروسي، عن منطقة القرم، ليونيد إيفليف، في وقت سابق أيضا، أن روسيا لن تتخلى أبدا عن شبه جزيرة القرم، سواء دبلوماسيا أو عسكريا.

ومن المعروف أن شبه جزيرة القرم عادت لتكون منطقة روسية مجددا منذ مارس 2014 وذلك بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. كما لا تزال كييف تعتبر شبه الجزيرة "أرضا محتلة وبصورة مؤقتة"، وتؤيدها العديد من الدول الغربية في هذا الموقف.

من جهتها، صرحت موسكو مرارا أن سكان القرم صوّتوا بشكل ديمقراطي لصالح إعادة التوحيد مع روسيا، وذلك في إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم إغلاق هذه القضية بشكل نهائي.

المصدر: RT