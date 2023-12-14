قائد سابق للناتو يكشف كيف خيب زيلينسكي آمال الولايات المتحدة

قال الأدميرال الأمريكي المتقاعد جيمس ستافريديس، إن حكومة بلاده أدارت ظهرها لرئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بسبب فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية.

وأضاف ستافريديس، الذي شغل سابقا منصب قائد قوات حلف الناتو، في حديث لقناة MSNBC: "يجب أن نعترف بصدق بعدم النجاح في الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية هذا الصيف. لقد فشل بالفعل. هجمات الجيش الأوكراني تعثرت. أدى ذلك إلى خيبة الأمل في الولايات المتحدة. زيلينسكي حاليا في وضع مختلف تماما عما كان عليه قبل عام".

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وشدد ستافريديس كذلك على أن الوضع يتطور بأفضل طريقة بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال الضابط الأمريكي المتقاعد، إن الرئيس بوتين عزز علاقات بلاده مع العديد من الدول، ولم ينجح هجوم الجيش الأوكراني.

وتابع ستافريديس: "إنه (فلاديمير بوتين) يقوم بعمل رائع. هذا عام جيد بالنسبة له".

ويشار إلى أن زيلينسكي، زار الولايات المتحدة لإجراء محادثات في الوقت الذي منع فيه الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في طلب البيت الأبيض توفير أموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى. كما أن مجلس النواب في الكونغرس ليس في عجلة من أمره للموافقة على مشروع قرار بهذا الخصوص.

ويطالب الجمهوريون بتغييرات في أساليب التعامل مع أمن الحدود، بينما حذر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، ستستنفد بعدها إمكانيات المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم.

المصدر: نوفوستي