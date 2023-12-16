قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن أي اتفاق مقبل لتسوية الوضع في أوكرانيا سيكون لإعلان استسلام كييف.

وكتب بوليانسكي على حسابه في "X": "أما بالنسبة لاتفاقية السلام، فمن المعروف أنه قد تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل مفاوضي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وما حدث هو أن "أوكرانيا زيلينسكي" أضاعت فرصتها في تحقيق تسوية مناسبة، وأي اتفاق مقبل سيكون بمثابة إعلان استسلام كييف.

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إنه يسمع أصواتا في الغرب تدعوه للتفاوض مع روسيا. مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يتعرض لأية ضغوط للذهاب نحو مسار التفاوض مع روسيا.

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وفي الوقت نفسه، استبعد زيلينسكي نفسه في نوفمبر تماماً فكرة التفاوض مع روسيا على الرغم من الوضع الصعب للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقد عبر عن ذلك بالقول: "هل الأمر صعب في ساحة المعركة الآن؟.. الإجابة، نعم. ولكن هل يعني ذلك أن نصبح أصدقاء لروسيا ونجلس معها إلى طاولة المفاوضات؟.. الإجابة، كلا".

المصدر: Lenta