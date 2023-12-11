صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا تخلف تأثيراً في ساحة المعركة، لكنها فقط تؤخر انهيار نظام كييف.

وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن النظام الأوكراني، مثل مدمن مخدرات يحتضر، يحاول اليوم النجاة بفعل الصدقات الغربية، التي يُسرق جزء كبير منها على الفور، وعلى إمدادات الأسلحة الغربية، التي ليس لها تأثير كبير في ساحة المعركة، فالإنترنت بأكمله مليء بلقطات حرق المعدات الغربية،..هذه الإمدادات لا تؤدي إلا إلى تأخير الانهيار الحتمي للمجرم الحالي (نظام كييف)، الذي لا يحظى بشعبية والغارق تماما في الفساد والمحسوبية".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المشكلة الرئيسية لسلطات كييف لا تكمن في افتقارها إلى الذخيرة، بل في "عزوف الكثير من الأوكرانيين المخدوعين عن القتال".



وتتحدث وسائل الإعلام والخبراء الغربيون، على نحو متزايد عن الإرهاق الغربي الناجم عن الصراع في أوكرانيا.

وتتفاقم الخلافات بين كييف وشركائها على خلفية فشل "الهجوم المضاد"، وتحاول السلطات الأوكرانية،

إلقاء اللوم على "الناتو" في عدم تحقيق نجاحات حقيقية في منطقة القتال، واتهامه مرارا وتكرارا بعدم كفاية الإمدادات، إلا أن مسؤولي الحلف يذكرون أنه يتم تأمين كل ما هو ضروري لكييف.

المصدر: تاس