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رئيس الوزراء الكندي: حملة إسرائيل على غزة تعرض أمنها للخطر على المدى الطويل

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رئيس الوزراء الكندي: حملة إسرائيل على غزة تعرض أمنها للخطر على المدى الطويل
Legion-Media
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، يوم الخميس، إن أصدقاء إسرائيل المقربين قلقون بشأن حملتها العسكرية في قطاع غزة التي تهدد بتعريض أمنها للخطر على المدى الطويل.

وفي مقابلة بثت يوم الخميس، أوضح ترودو، أن "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها بعد توغل مقاتلي حركة حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر". ولكن مع تزايد عدد القتلى من المدنيين الذين سقطوا جراء رد إسرائيل العنيف بالقصف الجوي، شدد ترودو من لهجته تدريجيا.

وذكر ترودو لهيئة الإذاعة الكندية أن "أقرب أصدقاء إسرائيل يتزايد قلقهم من أن التحركات التي تتخذها إسرائيل على المدى القصير تعرض أمنها للخطر على المدى الطويل، بل على دعمها في المستقبل".

هذا وعبر رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك الأسبوع الماضي عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، في تعبير عن مخاوفهم بالتنسيق فيما بينهم، بعد فترة وجيزة من تحذير الولايات المتحدة إسرائيل من تراجع الدعم الدولي.

ومع دخول الحرب يومها الـ76، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، فيما ذكر المكتب الحكومي في غزة أن عدد الضحايا بلغ 20 ألفا، والمصابين 52.6 ألفا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 469 عسكريا.

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المصدر: RT + "رويترز"

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