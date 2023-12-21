بن غفير يتحدث عن فشل الهجوم على غزة ويطالب بحل حكومة الحرب

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بسحب حزبه من الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حال وقف الحرب على غزة قبل القضاء على حركة حماس.

وقال إن الوقف قد حان لتفكيك الائتلاف الحاكم الضيق وحكومة الحرب وإعادة السلطة إلى الحكومة العسكرية السياسية الموسعة.

وكتب عبر منصة "إكس": "إذا كان هناك من ينوي لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ في الاعتبار أن حزب القوة اليهودية لن تكون إلى جانبه، إن تقليص النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة يمثل فشل حكومة الحرب المختزلة في إدارة هذه الحرب ويجب حلها فورا، وقد حان الوقت لإعادة مقاليد السلطة إلى الحكومة الموسعة".

אם מישהו מתכוון חלילה, לבלום את צה"ל לפני שהחמאס הוכרע וכל החטופים הוחזרו - שייקח בחשבון שעוצמה יהודית לא איתו. הרעיון של צמצום הפעילות בעזה הוא כשלון ניהול המלחמה של הקבינט המצומצם.יש לפרקו לאלתר. הגיע הזמן להחזיר המושכות לקבינט המורחב. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 21, 2023

وجاء تعليق بن غفير عقب انتشار مجموعة تقارير تفيد باستعداد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لعقد هدنة جديدة تهدف لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ومن جانبها نفت حركة "حماس" صحة هذه التقارير مؤكدة أنه لن يتم التفاوض على اتفاق جديد لتبادل الأسرى مقابل الرهائن وسط استمرار القتال والقصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT