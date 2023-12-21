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الدفاع الأوكرانية تشتكي من تحريف وسائل الإعلام الألمانية لكلمات وزير الدفاع

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الدفاع الأوكرانية تشتكي من تحريف وسائل الإعلام الألمانية لكلمات وزير الدفاع
Sputnik
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اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، إيلاريون بافلوك، الصحيفة الألمانية "بيلد" بتحريف كلمات وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف حول شبه جزيرة القرم.

ونقلت الصحيفة "سترانا" عن بافلوك قوله: "إن "بيلد" فهمت كلام عميروف بشكل خاطئ عندما أدلى بتصريحات حول نية كييف استعادة القرم في عام 2024".

وأضاف بافلوك: "عميروف قال فقط إن القرم سيتم تحريره بنسبة 100%، ولكنه لم يقل أبدا أن هذا سيحدث في العام القادم، ولم يذكر أي موعد لذلك".

من ناحية أخرى، اعتبر عضو برلمان القرم يوري هيمبل تهديدات عميروف الدائمة مظهرا من مظاهر الانفصام و"محاولة خداع الرعاة الغربيين".

وأضاف هيمبل: "لن يستمر خداع الغرب طويلا، النهاية قريبة جدا ومن المحتمل ألا تبقى أوكرانيا نفسها بوضعها الراهن كدولة في عام 2024".

وفي وقت سابق، صرح القائد السابق لقوات الناتو جيمس ستافريديس أن من المحتمل أن تضطر أوكرانيا إلى التخلي عن مطالباتها في شبه جزيرة القرم وعدد من الأراضي الأخرى.

وقال ستافريديس لموقع بلومبرغ أن "السيناريو الذي ستتمكن فيه القوات المسلحة الأوكرانية من هزيمة القوات المسلحة الروسية يبدو غير وارد".

وأضاف: "ربما يفكر زيلينسكي في تسليم شبه جزيرة القرم والجسر البري الذي يربطها بروسيا، بشكل مؤقت أو حتى دائم، مقابل الاتفاق على عضوية كييف في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي".

 

 

المصدر: نوفوستي

 

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