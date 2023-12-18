تأميم ممتلكات 77 من الأفراد والكيانات القانونية الأوكرانية في القرم

قرر نواب برلمان جمهورية القرم، تأميم ممتلكات توجد في شبه الجزيرة تعود لـ 77 فردا وكيانا قانونيا يعملون لصالح أوكرانيا.

أعلن ذلك رئيس مجلس الدولة بالجمهورية فلاديمير كونستانتينوف، وقال: "في جمهورية القرم، تم تأميم ممتلكات 77 شخصا تعود لأفراد وشخصيات اعتبارية يقومون بأنشطة تخريبية ضد روسيا. وقد اتخذ القرار من قبل نواب مجلس الدولة على شكل تصويت غيابي".

إقرأ المزيد

ووفقا له، تضم القائمة بشكل إجمالي حوالي 1150 قطعة من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.

وكتب كونستانتينوف في قناته على تيلغرام: "في الوقت نفسه، سيتم تحسين هذه القائمة واستكمالها بمواقع جديدة".

تم تأميم ممتلكات العديد من المجمعات السياحية، ومن بينها فندق "لندن"، وفندق "ألف ليلة و ليلة"، وفندق مارات بارك في قرية غاسبرا، بالإضافة إلى مصنع ماريوبول للحديد والصلب الذي يحمل اسم إيليتش، وشركة "يوفاس- ترانس"، وشركة "كاركاس اغرو"، والعديد من المؤسسات الزراعية والبنوك، بما في ذلك البنك الحكومي الأوكراني، وعدة مراكز رياضية ولإعادة التأهيل، ونادي للتنس في يالطا.

وأضاف كونستانتينوف: "بين الممتلكات التي تم تأميمها، توجد مواقع كبيرة وواعدة ستنال بدون شك اهتمام رجال الأعمال الروس.

واعتمد برلمان القرم في وقت سابق من هذا اليوم قرارا حول تأميم عدد من الممتلكات الكبيرة للأوليغارشيين الأوكرانيين الواقعة في أراضي شبه الجزيرة. وكان بين الممتلكات التي تعرضت للتأميم شقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مدينة ليفاديا.

المصدر: تاس