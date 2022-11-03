سلطات القرم تجرد زيلينسكي من ممتلكاته في شبه الجزيرة

قال رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف، إن سلطات الجمهورية تواصل تحديد ممتلكات المواطنين الأجانب الذين يرتكبون أعمالا غير ودية ضد روسيا.

ونوه بأن لجنة مكافحة الإرهاب الإقليمية تدرس وضع كل هذه الممتلكات الموجودة في شبه الجزيرة بما في ذلك شقة فلاديمير زيلينسكي.

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن برلمان القرم قرر تأميم ممتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين الموالين لسلطات كييف، بما في ذلك العديد من المصانع والمعامل وأحواض بناء السفن والمجمعات التجارية والعقارات.

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وأضاف كونستانتينوف: "يتواصل العمل في مجال تشكيل قائمة بالمؤسسات والممتلكات الخاصة بالمواطنين الأجانب والدول التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا، والخاضعة للتأميم. تقوم لجنة مكافحة الإرهاب الآن بجرد جميع هذه المرافق، بما في ذلك شقة زيلينسكي. وسنقوم بنشر النتائج عندما ينتهي هذا العمل".

خلال حملة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2019 ، أفاد زيلينسكي بأن زوجته يلينا اشترت أحد العقارات في شبه جزيرة القرم وفقا للقانون الأوكراني في أبريل 2013 قبل عودة شبه الجزيرة إلى روسيا. وجرت الإشارة إلى أنه تم دفع جميع الضرائب والرسوم خلال ذلك. والحديث يدور عن شقة في قرية ليفاديا في منطقة يالطا على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي