مسؤول: الشقة المؤممة لأسرة زيلينسكي في القرم ستعرض للبيع بالمزاد

صرح رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف بأن الشقة المؤممة لأسرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالقرم بالإضافة إلى الممتلكات المؤممة الأوكرانية الأخرى ستعرض للبيع بالمزاد.

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وقال قسطنطينوف في بث قناة "روسيا 24"، اليوم الأربعاء: "تم تأميم الشقة وأصبحت ملكية للجمهورية، ثم سيتم عرضها للبيع بالمزاد وستنفق العائدات (من بيع شقة زيلينسكي والممتلكات المؤممة الأخرى) على احتياجات العملية العسكرية الروسية الخاصة وأسر الضحايا والمجندين".

واعتمد برلمان القرم خلال جلسة في وقت سابق من هذا اليوم قرارا حول تأميم عدد من الممتلكات الكبيرة للأوليغارشيين الأوكرانيين الواقعة في أراضي شبه الجزيرة. وكان بين الممتلكات التي تعرضت للتأميم شقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مدينة ليفاديا.

المصدر: نوفوستي