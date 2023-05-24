برلمان القرم يقر تأميم شقة أسرة زيلينسكي في مدينة ليفاديا

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن برلمان القرم وافق في جلسة، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تأميم ممتلكات أسرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مدينة ليفاديا بشبه الجزيرة.

إقرأ المزيد

وصوت جميع النواب الـ 57 لصالح قرار التأميم.

وقال رئيس البرلمان فلاديمير قسطنطينوف أثناء الجلسة: "بالنسبة له (زيلينسكي) لا يعتبر هذا خسارة كبيرة، لقد قضى على مئات الآلاف من الأوكرانيين... يمكننا استعادة العدالة وطرد هذا الشر من أراضي شبه الجزيرة".

هذا وقرر البرلمان تأميم بناية تابعة لمنظمة "المجلس" المتطرفة في عاصمة القرم مدينة سيمفروبول.

واعتمد برلمان القرم، سابقا، قرارا حول تأميم ممتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين الذين يقومون بأعمال عدائية تجاه روسيا، وبينهم رينات أحمدوف وإيغور كولومويسكي وأرسيني ياتسينيوك ونيستور شوفريتش وسيرغي تاروتا وغيرهم. وصرح أكسيونوف آنذاك بأن كل عائدات بيع هذه الممتلكات ستنفق على احتياجات المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي