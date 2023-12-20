برلمان قرغيزستان يوافق على مشروع قانون لتغيير علم البلاد

وافق البرلمان القيرغيزي، خلال جلسته اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإدخال تغييرات على العلم الوطني للبلاد.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للبرلمان: "خلال جلسة عقدها جوغوركو كينيش (البرلمان) اليوم، 20 ديسمبر، نظر النواب واعتمدوا مشروع قانون "بشأن تعديلات قانون جمهورية قرغيزستان حول رموز الدولة للجمهورية، وذلك في القراءة الثانية والثالثة".

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وأشار البيان أن المبادرة بتقديم مشروع القانون جاءت من رئيس البرلمان نورلانبيك شاكييف والنائب أولان بريموف. وحظي مشروع إدخال التغيير على العنصر من رموز الدولة، بدعم رئيس الجمهورية صدر جباروف.

ويقترح مشروع القانون تغيير الشكل المتموج للأشعة الموجودة على العلم حول التوندوك (أعلى اليورت – وهي خيمة السكن التقليدية في تلك المنطقة) إلى أشكال مستقيمة. وحدد مقدمو مشروع القانون أن الكثير من الناس يربطون الأشعة المتموجة بعباد الشمس، وهي ليست المحصول الزراعي الرئيسي في البلاد.

ويؤكد أصحاب المشروع على أن الأشعة المباشرة أشبه بأشعة الشمس.

وعلى هذه الخلفية، اندلع نقاش ساخن حول الموضوع في الجزء القرغيزي من الشبكات الاجتماعية، حيث كان العديد من المستخدمين ضد تغيير رمز الدولة بشكل قاطع.

المصدر: نوفوستي