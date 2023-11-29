برلمان قرغيزستان يعتمد مشروع تغيير علم البلاد في القراءة الأولى (صورة)

أقر البرلمان القرغيزي مشروع قانون بشأن تغيير علم البلاد في القراءة الأولى.

صرح بذلك المركز الصحفي للجمعية التشريعية القرغيزية اليوم الأربعاء، حيث تابع بيان المركز: "اعتمد نواب البرلمان، اليوم 29 نوفمبر، مشروع قانون بشأن رموز الدولة لجمهورية قرغيزستان في قراءته الأولى عقب النظر فيه".

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ويتضمن مشروع القانون إجراء تغييرات على علم دولة قرغيزستان، حيث يقترح تغيير الشكل الموجي للأشعة الموجودة على العلم حول "التوندوك" إلى أشكال مستقيمة. وخلال المناقشة، أوضح مقدمو المشروع إلى أن الكثير من الناس يربطون الأشعة المتموجة بعباد الشمس، وهو ليس المحصول الزراعي الرئيسي للبلاد. في الوقت نفسه، فإن الأشعة المباشرة، بحسب النواب، أشبه بأشعة الشمس.

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وقد شارك واضعو العلم الجديد في تطوير رسم تخطيطي جديد لأشعة الشمس على علم جمهورية قرغيزستان من خلال إجراء حسابات رياضية ورسومات وأعمال ذات صلة. وشدد النائب أولان بريموف على أن عددا من البلدان قاموا بتغيير أعلامهم، من بينهم الولايات المتحدة التي غيّرت علمها 26 مرة، وإسبانيا 8 مرات، وروسيا مرة واحدة. وأكد النائب كذلك على أن تغيير علم البلاد لن يترتب عليه نفقات من ميزانية الجمهورية.

وقد صوت 66 نائبا لصالح إقرار مشروع القانون في القراءة الأولى، فيما اعترض ثمانية.

المصدر: نوفوستي