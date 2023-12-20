"الأيام الأخيرة لهذا البلد".. الجمهوريون ينتفضون ضد قرار يمنع ترامب من المشاركة في الانتخابات

أثار قرار المحكمة العليا في كولورادو بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب، انتقادات أعضاء الكونغرس الجمهوريين.

ووصف عضو مجلس النواب الأمريكي روني جاكسون (جمهوري عن ولاية تكساس)، قرار المحكمة المذكور بـ"الأيام الأخيرة لهذا البلد".

وشدد جاكسون على أن الخصوم، "يعلمون أنهم لا يستطيعون التغلب على ترامب"، لذا فهم "يزورون الانتخابات". وأعرب عن ثقته في عودة ترامب إلى البيت الأبيض عقب نتائج الانتخابات المقبلة.

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من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لويزيانا) يوم أمس، أن قرار محكمة في كولورادو صدر لأسباب سياسية وعلى الأغلب سيلغى.

وكتب جونسون صفحته على موقع X (تويتر سابقا): "قرار المحكمة المذكور، وهو محاولة لحرمان الرئيس [السابق] ترامب من الترشح في كولورادو، ليس أكثر من هجوم حزبي مستتر. بغض النظر عن انتمائه السياسي، لا يجوز حرمان أي مواطن ناخب مسجل من حق دعم رئيسنا السابق الذي يتقدم وفقا لجميع استطلاعات الرأي التمهيدية للحزب الجمهوري. نعتقد أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة ستبطل هذا القرار المتهور وتسمح للأمريكيين بتحديد من سيكون الرئيس المقبل".

ووصف ستيفن تشونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، قرار محكمة كولورادو بأنه خاطئ، قائلا إنه سيتم الطعن فيه أمام المحكمة العليا الأمريكية.

في وقت سابق، منعت المحكمة العليا في كولورادو، ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية المحلية في إطار تحديد المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024. وأكدت المحكمة قرار المحكمة الابتدائية بعدم السماح للرئيس السابق بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية على أساس التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يقصر حق الترشح على أولئك الذين "شاركوا أثناء توليهم المنصب" في تمرد أو انتفاضة ضد الولايات المتحدة".

المصدر: وكالات