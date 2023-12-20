ترامب يندد بقرار محكمة كولورادو بخصوص الانتخابات ويتعهد بالطعن به

ندد المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقرار الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو وقضت فيه بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية في هذه الولاية.

وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إن "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قرارا معيبا تماما، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامة".

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وستجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر 2024.

ويتنافس فيها للترشح الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرون من الحزب الجمهوري، كما أعلن الرئيس الحالي جو بايدن نيته الترشح لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي.

المصدر: أ ف ب