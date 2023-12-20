 
مباشر

ترامب يندد بقرار محكمة كولورادو بخصوص الانتخابات ويتعهد بالطعن به

أخبار العالم

ترامب يندد بقرار محكمة كولورادو بخصوص الانتخابات ويتعهد بالطعن به
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wms2

ندد المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقرار الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو وقضت فيه بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية في هذه الولاية.

وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إن "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قرارا معيبا تماما، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامة".

إقرأ المزيد
للمرة الأولى في تاريخ أمريكا.. محكمة كولورادو تستخدم تعديلا دستوريا لاستبعاد ترامب من السباق الرئاسي
للمرة الأولى في تاريخ أمريكا.. محكمة كولورادو تستخدم تعديلا دستوريا لاستبعاد ترامب من السباق الرئاسي

وستجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر 2024.  

ويتنافس فيها للترشح الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرون من الحزب الجمهوري، كما أعلن الرئيس الحالي جو بايدن نيته الترشح لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية