سفير إيران في السعودية يعلق لقب "خادم الحرمين الشريفين"

قال السفير الإيراني لدى السعودية، إن إطلاق لقب "خادم الحرمين الشريفين" على العاهل السعودي يدل على أن "خدمة الحجاج هي الأولوية الأولى لخادم الحرمين الشريفين والقيادة".

وأضاف السفير الإيراني لدى السعودية، علي عنايتي، في حوار مصور نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية: "المملكة العربية السعودية اختارت لقب أو عنوان خادم الحرمين الشريفين لمن يرأسها وهذا يدل على أن خدمة ضيوف الرحمن هي الأولوية الأولى لخادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية".

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وتابع قائلا: "ورأينا ما رأينا من التوسع في المسجد النبوي الشريف وفي المسجد الحرام وهذه هي حقيقة خدمة ضيوف الرحمن".

وأضاف: "أؤكد أن الحجيج الإيرانيين عندما يأتون إلى المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب في زيارات العمرة هم يحظون بكل الاهتمام من المملكة العربية السعودية ونحن نشكر هذه الخدمة وهذا بلد الإسلام والمسلمين".

فيديو | السفير الإيراني لدى المملكة د. علي عنايتي: الحجاج الإيرانيون يحظون بكامل الاهتمام من المملكة عند قدومهم إليها#نشرة_التاسعة#الإخباريةpic.twitter.com/VnNl9Uq9bc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 18, 2023

وفي 6 يونيو، افتتحت طهران السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة وممثلية إيران الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي بشكل رسمي.

وأعلنت الرياض وطهران في مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من قطع الرياض علاقاتها مع طهران في يناير 2016، إثر اقتحام متظاهرين سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".

وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

المصدر: RT