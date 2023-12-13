بينها السعودية وقطر والكويت والإمارات .. إيران تعفي مواطني 33 بلدا من تأشيرة الدخول

أعلن وزير التراث والسياحة الإيراني عزة الله ضرغامي اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطني 33 بلدا من جانب واحد.

وفي تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء، أكد عزة الله ضرغامي أن الدول التي وافق مجلس الوزراء على الغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها من جانب واحد تشمل الهند وروسيا ( بشكل مجموعات)، والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت ولبنان وأوزبكستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتونس وموريتانيا وتنزانيا وزيمبابوي وموريشيوس وسيشيل وأندونيسيا، فضلا عن بروناي دار السلام واليابان وسنغافورة وكمبوديا وماليزيا وفيتنام والبرازيل والبيرو وكوبا والمكسيك وفنزويلا والبوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا وبيلاروسيا.

وأكد ضرغامي أن الحكومة عازمة على فتح أبواب البلاد للعالم وأن هذا لم يعد شعارا بل بات شيئا عمليا.

وأضاف: "لقد شددنا على الجانب السياحي فالسياحة من حق كافة شعوب العالم، وأن إيران تعد من الدول الجذابة من حيث الطبيعة والسياحة العلاجية وشعبها المضياف".

المصدر: "فارس"