كوريا الشمالية تؤكد إطلاقها صاروخا عابرا للقارات من نوع "هواسونغ 18"

أكدت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "هواسونغ 18" بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون فجر الاثنين.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية فجر الثلاثاء، إن إطلاق الصاروخ يمثل "إنذارا قويا" في ظل الوضع الذي "يزداد توترا بشكل خطير".

وأضافت أن كيم جونغ أون أعرب عن ارتياحه لإطلاق الصاروخ ودعا "لاتخاذ إجراءات أقوى ضد الأعمال المعادية".

إقرأ المزيد

وكانت وزارتا الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان قد أعلنتا فجر الاثنين عن رصدهما إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الذي يعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.

وحسب البيانات المتوفرة، فإن تحليق الصاروخ استمر 73 دقيقة، وسقط الصاروخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من جزيرة هوكايدو في شمال البلاد.

ووصل الصاروخ إلى ارتفاع أكثر من 6 آلاف كيلومتر، وقطع مسافة ألف كيلومتر.

المصدر: وكالات