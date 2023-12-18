نائب وزير ياباني: الصاروخ الكوري يستطيع الوصول لأي نقطة في الأراضي الأمريكية

قال شينغو مياكي نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني، إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الديمقراطية اليوم الاثنين، بقي في حالة طيران لمدة 73 دقيقة.

وأشار مياكي، الذي يشغل كذلك منصب عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الياباني، إلى أن الصاروخ المذكور قطع خلال هذا الوقت مسافة ألف كيلومتر.

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ووفقا لنائب الوزير، وصل أقصى ارتفاع طيران للصاروخ إلى 6 آلاف متر.

وقال نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني، إنه عند إطلاق هذا الصاروخ على مسار تقليدي، يمكن أن يتجاوز مداه 15 ألف كيلومتر.

وأضاف مياكي: "وحسب وزن الرأس الحربي، يمكن للصاروخ أن يتجاوز مدى 15 ألف كيلومتر".

وبهذا الشكل يمكن لمدى الصاروخ أن يغطي الأراضي الأمريكية بأكملها.

ومن المعروف أن كوريا الشمالية، نفذت في عام 2023 الحالي حوالي 20 عملية إطلاق صاروخية. وشمل ذلك عدة اختبارات للصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وفي 21 نوفمبر، أطلقت كوريا الشمالية أيضا أول قمر صناعي للاستطلاع والتجسس "موليجيونج -1".

المصدر: تاس