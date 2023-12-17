وزير خارجية هنغاريا: روسيا لا تهدد دول الاتحاد الأوروبي والناتو

قال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إنه لا يرى تهديدا من روسيا لمهاجمة أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأضاف الوزير: "لا أعتقد أن روسيا ستهاجم أي دولة في الناتو، وبما أن معظم الدول الأعضاء، وخاصة على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي، هي أيضا أعضاء في الناتو، فلا أعتقد أن روسيا ستهاجم دولة في الناتو، لأن الناتو هو أقوى تحالف للدفاع والأمن في العالم".

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وذكّر سيارتو بوجود المادة الخامسة من معاهدة الناتو، والتي بموجبها يعتبر الهجوم على إحدى دول الحلف بمثابة هجوم على الحلف بأكمله.

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وقال: "لا أعتقد أن أي شخص، ليس فقط روسيا، بل أي شخص آخر، سيخاطر بمهاجمة أي من الدول الأعضاء في الناتو".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، دحض الرئيس فلاديمير بوتين تصريحات نظيره الأمريكي، جو بايدن، بأن روسيا قد تهاجم حلف الناتو ووصفها بالهراء.

وأشار بوتين إلى أن رئيس أي دولة كبيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا يمكن إلا أن يفهم أن روسيا ليس لديها أي مصلحة، لا جيوسياسية، ولا اقتصادية ولا عسكرية، للقتال ضد دول الناتو.

وأضاف بوتين: "ليس لدى روسيا أي مشاكل إقليمية مع هذه الدول، ولا توجد رغبة لديها في إفساد العلاقات معها، بل على العكس من ذلك فإن روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع هذه الدول.

المصدر: نوفوستي