بوتين عن تصريح لبايدن: هذا هراء تام

دحض الرئيس فلاديمير بوتين تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن، بأن روسيا قد تهاجم حلف الناتو ووصفها بالهراء.

وأضاف الرئيس بوتين في حديث تلفزيوني: "هذا هراء تام. أعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك، وهذا مجرد كلام مجازي لتبرير سياسته الخاطئة في الاتجاه الروسي".

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وأعرب الرئيس بوتين، عن ثقته في أن موقف واشنطن هذا خاطئ، لأنه من غير المرجح أن تكون الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار التطور العالمي، "مهتمة كما تعلن بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وأضاف بوتين: "لا أعتقد أن هذا يصب في المصالح الوطنية للولايات المتحدة نفسها".

وقال بوتين إن روسيا ليس لديها مصلحة في القتال ضد دول الناتو.

وأشار بوتين إلى أن رئيس أي دولة كبيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا يمكن إلا أن يفهم أن روسيا ليس لديها أي مصلحة، لا جيوسياسية، ولا اقتصادية ولا عسكرية، للقتال ضد دول الناتو.

وأضاف بوتين: "ليس لدى روسيا أي مشاكل إقليمية مع هذه الدول، ولا توجد رغبة لديها في إفساد العلاقات معها، بل على العكس من ذلك فإن روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع هذه الدول.

المصدر: وكالات