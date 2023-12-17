رئيس وزراء سلوفاكيا: أوروبا تهذي بكراهية روسيا ومستعدة للقتال حتى آخر أوكراني

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، إن معظم الدول الأوروبية مهووسة بالكراهية لروسيا، ومن أجل إضعافها، ترى أن الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر جندي أوكراني.

وأضاف فيتسو في رسالته المصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي: "معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهووسة بأوكرانيا وتهذي بكراهية روسيا، ومن هذا تنبع آراء غريبة، تنتشر دون أي اعتراض في وسائل الإعلام الأوروبية، التي تؤكد على ضرورة الاستمرار في دعم الحرب في أوكرانيا".

إقرأ المزيد

ويرتبط هذا، حسب رأيه، الترهيب من خلال مزاعم لا أساس لها من الصحة مفادها أن روسيا قد تهاجم إحدى دول الناتو.

وتابع فيتسو القول: "في الواقع، يتم استخدام أوكرانيا فقط لتحقيق أغراض جيوسياسية من أجل إضعاف روسيا اقتصاديا ودوليا".

ويرى رئيس الوزراء، أن أوكرانيا تلعب كذلك دور "العجل الذهبي" للشركات العاملة في تجارة الأسلحة.

وقال فيتسو: "أخشى أنه باسم هذه الأهداف الجيوسياسية، سيقاتل الغرب روسيا حتى آخر جندي أوكراني، ونحن بالفعل لسنا بعيدين عن هذا الهدف".

في وقت سابق من اليوم، دحض الرئيس فلاديمير بوتين تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن، بأن روسيا قد تهاجم حلف الناتو ووصفها بالهراء.

وأضاف الرئيس بوتين في حديث تلفزيوني: "هذا هراء تام. أعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك، وهذا مجرد كلام مجازي لتبرير سياسته الخاطئة في الاتجاه الروسي".

المصدر: نوفوستي