سوناك يعلق على تصريح السفيرة الإسرائيلية لدى لندن حول استحالة إقامة دولة فلسطينية

عارض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تصريحات السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي حول استحالة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بعد انتهاء القتال في قطاع غزة.

وقال سوناك في حديث لقناة "سكاي نيوز": "يبقى موقفنا الواضح والثابت أن حل الدولتين هو الخيار الصحيح في هذا الوضع، فلا أحد يريد أن يستمر هذا الصراع لمدة أطول من اللازم".

وأكد سوناك مجددا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، ولكن يجب عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وقالت السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي، إنه بعد انتهاء القتال في قطاع غزة، لن يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة لأنهم لم يرغبوا أبدا بدولة إلى جانب إسرائيل.

ومن جانيه أعلن نتنياهو في وقت سابق أن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب، وأن هناك احتمالا لنشوب حرب ضد قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ورد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على تصريحات نتنياهو بالقول إنها "تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي بإشعال الضفة الغربية".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي