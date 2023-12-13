الرئيس الصيني من هانوي: يجب الوقوف في وجه أي محاولة لزعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة للعاصمة الفيتنامية هانوي يوم الأربعاء، إنه يجب على الصين وفيتنام الوقوف في وجه أي "محاولة لزعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وهذه الزيارة هي الأولى للرئيس الصيني إلى فيتنام المجاورة منذ ست سنوات. وقد التزم البلدان تعميق العلاقات، ووقعا أكثر من ثلاثين اتفاقا بينها تعهد بتطوير خطوط سكك حديد بين فيتنام والصين.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن شي قوله إن "الصين وفيتنام يجب أن تكونا متنبهتين، وتقفا في وجه أي محاولة لزعزعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

AP

وأضاف: "يجب علينا تعزيز التنسيق والتعاون في مجال الشؤون الدولية، والمحافظة بشكل مشترك على بيئة خارجية سليمة".

كما أكد أن "الصين عازمة على تعزيز التواصل والتنسيق مع فيتنام لإيجاد حل طويل الأجل للقضايا البحرية يقبله الجانبان، وتشجيع جميع الأطراف على التوصل خلال وقت قريب إلى مدونة قواعد سلوك في بحر الصين الجنوبي، تتسم بالموضوعية والفعالية".

وقالت الصين وفيتنام في بيان مشترك يوم أمس إنهما "ستواصلان تعميق العلاقات الثنائية وتنميتها". وأشارتا إلى أن الزيارة هي "محطة تاريخية في العلاقات الثنائية، تساهم في السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم".

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المصدر: RT + وكالة "شينخوا"