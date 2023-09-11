أخطاء مرعبة لبايدن خلال زيارته لفيتنام

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف بشكل غريب فيلما حول حرب فيتنام، بأنه أغنية، كما خلط بين النهار والليل، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى فيتنام بعد قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين في وقت سابق، واعترف بأنه من الصعب تحديد ما إذا كان الوقت ليلا أو نهارا.

وقام بايدن بإزعاج مضيفيه الفيتناميين باقتباسات من فيلم روبن ويليامز "صباح الخير فيتنام"، والذي اعتقد أنه أغنية.

وقال في مؤتمر صحفي: "مساء الخير للجميع، لقد حل المساء بالفعل، أليس كذلك؟.. إنني أدور حول العالم في خمسة أيام، إنها تجربة مثيرة للاهتمام".

وأضاف: "قال لي أحد زملائي في العمل: هل تتذكر الأغنية الشهيرة صباح الخير فيتنام؟ حسنا، مساء الخير يا فيتنام".

واعتقد بايدن أن فيلم روبن ويليامز "صباح الخير فيتنام" أغنية.

وبدت هذه الحادثة مسيئة، لأن الفيلم الذي تم إنتاجه عام 1987 يحكي عن مذيع قام بالبث خلال الحرب في فيتنام.

وتشير الصحيفة إلى أن الخطاب في المؤتمر الصحفي كان من المفترض أن يكون دليلا على صمود الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما، لكنه أنهى مكوثه الذي استمر 26 دقيقة بعبارة "سأذهب إلى السرير".

وأكدت "ديلي ميل" أن سلوك بايدن الغريب، اعتبره المعارضون علامة على أنه سيواجه صعوبة في التعامل مع فترة رئاسية ثانية.

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المصدر: صحيفة "ديلي ميل"