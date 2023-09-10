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بايدن ينهي مؤتمرا صحفيا لأنه يريد النوم (فيديو)

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بايدن ينهي مؤتمرا صحفيا لأنه يريد النوم (فيديو)
Globallookpress Bonnie Cash - Pool via CNP
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أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤتمرا صحافيا في العاصمة الفيتنامية هانوي، قائلا للصحفيين أنه ذاهب إلى الفراش للنوم.

وقال بايدن: "سأقول لكم هذا، لا أعرف ماذا عنكم، لكنني سأذهب إلى الفراش".

ومع ذلك، استمر الصحفيون في توجيه الأسئلة للرئيس الأمريكي، وكان أحدها يتعلق بلقائه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.

وقال بايدن إنه تحدث مع الممثل الصيني بشأن الاستقرار.

وأخطأ بايدن بالقول إنهم تحدثوا عن حصول دول العالم الثالث على التغيير، ولكنه صحح خطأه، وقال إنهم تحدثوا عن حصول دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي على التغيير.

المصدر: نوفوستي

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