الرئيس الصيني يصل إلى فيتنام في زيارة دولة

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء إلى هانوي في زيارة دولة، حيث سيلتقي زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نغوين فو ترونغ.

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وتأتي الزيارة بعد أن عزز نغوين فو ترونغ العلاقات مع واشنطن، وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر إلى فيتنام.

وقبيل مغادرته إلى فيتنام، دعا شي إلى بناء مجتمع يحظى بمستقبل مشترك بين الصين وفيتنام.

وفي مقال نشرته صحيفة "هان دان" الفيتنامية، قال الرئيس الصيني: "أعتقد أن مجتمعا يحظى بمستقبل مشترك بين الصين وفيتنام ويحمل أهمية إستراتيجية، سيجذب المزيد من الدول إلى القضية العظيمة المتمثلة في بناء مجتمع آسيوي وعالمي مشترك".

وأضاف أن "ذلك سيضفي طاقة أكثر إيجابية على جهودنا من أجل التنمية طويلة الأجل وحسن الجوار في آسيا، ويقدم إسهامات أكبر للسلام والتنمية في العالم".

وذكر شي أن البلدين بحاجة إلى الحفاظ على التواصل الإستراتيجي وتعزيز الأساس السياسي، والاستفادة الجيدة من نقاط القوة التكاملية بين البلدين لتعزيز التعاون، وتكثيف التبادلات الودية لتعزيز الدعم الشعبي وإدارة الخلافات بشكل مناسب وتوسيع التوافق.

المصدر:شينخوا+ أ ف ب