شي: على الصين والاتحاد الأوروربي ضمان تحقيق الاستقرار في العالم

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الصين والاتحاد الأوروبي يحملان بشكل مشترك مسؤولية ضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار حول العالم، وإعطاء زخم أكبر للتنمية.

وأضاف شي: "يصادف هذا العام الذكرى الـ20 لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وكوننا في نقطة انطلاق جديدة للعلاقات بين الجانبين، يتعين علينا تلخيص تجربتنا التاريخية، والالتزام بالاتجاهات المشتركة للتنمية العالمية، وإظهار الحكمة والمسؤولية، والالتزام بالموقف الصحيح للشراكة الاستراتيجية الشاملة ".

واستقبل شي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس في مقر رئاسة دياويوتاي في بكين.

ومن جانبه أكد شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إنشاء علاقات متبادلة مع الصين تتسم بالاستقرار وتبادل المصالح.

وأضاف ميشيل في كلمته الافتتاحية لقمة الصين والاتحاد الأوروبي في بيكن: "نحن متّحدون في التزامنا بالسعي لإقامة علاقة مستقرّة مع الصين يستفيد منها كلا الطرفين".

وشدد على أن الاتحاد يسعى لإقامة علاقة متبادلة تقوم على "مبادئ الشفافية، والقدرة على التوقّع، والمعاملة بالمثل".

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمتها إلى معالجة "الاختلالات في التوازنات والخلافات بين الاتحاد الأوروبي والصين"، وذلك بمناسبة انعقاد أول قمة حضورية بين الطرفين منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت فون دير لايين إن "الصين أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي لكن هناك اختلالات واضحة في التوازن وخلافات علينا معالجتها".

وتنطلق اليوم الخميس القمة الـ24 بين الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، حيث سيمثل الصين رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، والاتحاد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومفوض الاتحاد للأمن والخارجية جوزيب بوريل.

المصدر: نوفوستي