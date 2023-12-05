وزير خارجية الصين يحدد شرط "الحوار المتساوي" مع الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الحوار المتساوي بين الصين والاتحاد الأوروبي لا يمكن إلا بشرط الاحترام المتبادل.

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وقال وانغ يي خلال لقائه مع ممثلي البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ودبلوماسيي بلدان الاتحاد الأوروبي في بكين، اليوم الثلاثاء: "تتمتع الصين وأوروبا بخصائصها الثقافية والتاريخية الخاصة ولكل منهما مساراتها الخاصة وبنيتها الخاصة. ولا يمكننا إجراء حوار متساو وتحقيق تقدم مشترك إلا من خلال التمسك بالاحترام المتبادل".

وأشار إلى أنه لا يمكن للصين والاتحاد الأوروبي أن يلعبا دورا بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار في العالم كله وكذلك في مجال مواجهة التحديات العالمية إلا من خلال التسمك بالتواصل والتنسيق".

وأضاف أن الجانبين تمكنا خلال السنوات العشرين للشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالرغم من الصعوبات المختلفة، من الحفاظ على زخم التنمية التدريجية وشكلا نموذجا للتبادلات والتعاون الشامل ومتعدد المستويات وواسع النطاق في مختلف المجالات.

وجرى لقاء وانغ يي مع الدبلوماسيين الأوروبيين عشية قمة الصين-الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بكين في 7 ديسمبر الجاري. وسيعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ لقاءات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

المصدر: نوفوستي