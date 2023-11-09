"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي والصين يخططان لعقد قمة مشتركة في 7 و8 ديسمبر

كشفت مصادر لصحيفة "بلومبرغ"، أن الاتحاد الأوروبي والصين يخططان لعقد قمة مشتركة يومي 7 و8 ديسمبر القادم في الصين، ولم يتم الإعلان عن موعد ومكان القمة.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيتوجهان إلى الصين للقاء ممثلي القيادة الصينية وفي الوقت نفسه، تؤكد الصحيفة أن بكين لم تؤكد بعد موعد ومكان الحدث.

وذكرت الوكالة أن أحد أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها من المرجح أن يكون التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي في الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن المجلس الأوروبي عقب اجتماع بين رئيسه شارل ميشيل ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، أن الاتحاد الأوروبي والصين يعتزمان عقد قمة ثنائية قبل نهاية عام 2023.

وأكد ميشيل حينها "أهمية عقد حوارات رفيعة المستوى في الفترة التي تسبق القمة، مثل الحوار الاقتصادي والتجاري العاشر، والحوار الاستراتيجي حول السياسة الخارجية، والحوار الرقمي".

ومن الجدير ذكره، أن القمة المشتركة السابقة بين الاتحاد الأوروبي والصين عقدت في عام 2019.

المصدر: تاس