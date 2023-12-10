تحديث مستمر لساعات المساء.."القسام" و"السرايا" تعلنان قتل عشرات الجنود في خانيونس والشجاعية وجباليا

أعلنت كتائب القسام قبل قليل عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين في تفجير عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق مدينة خانيونس.

وقالت القسام أن مقاتليها "عاودوا التقدم باتجاه القوة التي تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق خانيونس والمكونة من 15 جنديا صهيونيا فوجدوهم قتلى عدا 2 منهم فأجهزوا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

كما أعلنت سرايا القدس عن "نسفن منزلا بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق وقد تمكن أحد مجاهدينا الاستشهاديين الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح".

كما أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" في بيانات منفصلة استمرار تصديهما لتوغل الجيش الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة كان أشدها بمخيم جباليا شمالي القطاع وخانيونس وحي الشيخ رضوان وحي الشجاعية، وتدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

كتائب القسام

18:00: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

17:55: كتائب القسام تستهدف 5 دبابات صهيونية وناقلة جند و3 جرافات عسكرية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

17:48: كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق حي الزيتون بمدينة غزة

17:45: كتائب القسام تستهدف 4 دبابات ميركفاه صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 في شارع الجلاء بمدينة غزة بالقذائف المضادة للدروع

17:36: عاود مجاهدو القسام التقدم باتجاه القوة التي تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق خانيونس والمكونة من 15 جندياً صهيونياً فوجدوهم قتلى عدا 2 منهم فأجهزوا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام

17:23: تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في العشرات من جنود الاحتلال وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة المعرّي شمال شرق مدينة خانيونس

17:22: كتائب القسام تقصف مواقع عسكرية صهيونية في "ليمان" و"خربة ماعر" بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة

16:51: تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة ميركفاه صهيونية حولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة "الياسين 105 " وبعدها أجهز مجاهدونا على 4 منهم من مسافة صفر في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس

16:01: مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية خاصة في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات وقذائف "الياسين 105" ويوقعونها بين قتيل وجريح رغم القصف الحربي والمدفعي لمنعهم من الوصول للقوة

15:58: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية في منطقة الكتيبة بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

15:51: كتائب القسام تستهدف دبابتي ميركافا صهيونيتين وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

15:05: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية شمال مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

14:51: تمكن مجاهدو القسام من إلقاء قنبلتين يدويتين على تجمع لعدد من جنود العدو أسفل مبنى في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة

14:49: كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بعبوة "شواظ" شمال مدينة خانيونس

14:41: مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" شرق مدينة خانيونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح

14:30: كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

14:23: كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو في موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية

14:22: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

14:13: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوات صهيونية خاصة متمركزة في منزلين مفخخين غرب جباليا بعبوات مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في الهجوم

13:51: كتائب القسام تستهدف آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة

13:41: مجاهدو القسام يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ويوقعون بقوة صهيونية خاصة بين قتيل وجريح بعد استهدافهم بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد

13:31: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون

13:29: مجاهدو القسام يشتبكون مع عدد من جنود العدو غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ويجهزون على جندي صهيوني من مسافة صفر

13:05: مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية خاصة راجلة وجرافة عسكرية بعبوة أفراد "رعدية" غرب جباليا شمال قطاع غزة

12:53: كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة وتحقق فيها إصابة مباشرة

12:36: تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 3 جنود صهاينة من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية صهيونية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة

12:13: مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذيفة أفراد ويؤكدون الإيقاع بأفراد القوة بين قتيل وجريح

11:42: كتائب القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية غرب جباليا شمال قطاع غزة بالقذائف المضادة للدروع

11:09: مجاهدو القسام يجهزون على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة

10:45: مجاهدو القسام يستهدفون آليتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في جباليا شمال قطاع غزة

10:18: تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على قناص صهيوني في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة

10:06: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية في تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105"

09:54: مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة

09:30: مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

سرايا القدس

18:29: سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية من نوع "ميركافا 4" بعبوة "ثاقب - برميلية" في شارع حسنين محور التقدم حي الشجاعية.

17:43: سرايا القدس: نسفنا منزلاً بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق وقد تمكن أحد مجاهدينا "الاستشهاديين" الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح.

17:29: سرايا القدس: قصفنا تجمعات لجنود العدو مدخل تبة الـ 86 "الكرد" في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون.

16:51: سرايا القدس: خلال المعارك الضارية في مشروع بيت لاهيا أوقعنا قوة صهيونية خاصة بكمين محكم وأجهزنا عليها بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (TBG).

15:42: سرايا القدس: قصفنا "صوفا" برشقة صاروخية.

15:06: سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "تاندوم" في منطقة الفالوجا محيط صافي غرب معسكر جباليا.

14:17: سرايا القدس: قصفنا تجمعا للآليات العسكرية الصهيونية في محور التقدم "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

11:42: سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال القطاع.

10:35: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية في محيط موقع بوابة "النمر" على محور التقدم شرق الوسطى بوابل من قذائف الهاون.

09:45: سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي على محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

07:45: سرايا القدس: خاض مجاهدونا مساء أمس اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية كانت متحصنة في منزل بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد في محاور التقدم شمال شرق خانيونس.

يتبع..