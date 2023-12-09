واشنطن بوست: زيلينسكي يتراجع عن إلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي في اللحظة الأخيرة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تراجع عن إلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي في اللحظة الأخيرة.

وكتبت الصحيفة: "كان من المفترض أن يلقي زيلينسكي خطابا أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ هذا الأسبوع، لكنه في اللحظة الأخيرة ألغى كل شيء، كان هذا القرار مفاجئا للغاية بالنسبة لرئيس لا يرفض عادة مثل هذه الفرصة، وأثار تساؤلات حول ما إذا كان تراجع بناء على نصيحة من المسؤولين الأمريكيين".

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قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إنه لم يتم إحراز أي تقدم بخصوص المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وأكد في تصريحات أخرى أن "الولايات المتحدة أمامها عدة أسابيع، وبعدها ستستنفد الموارد اللازمة لمساعدة أوكرانيا... من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن هذه القضية.. لا يزال أمامنا بضعة أسابيع متبقية".

كما أعلن أن الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، يحتجزون المساعدات المقترحة لأوكرانيا رهينة للمساومة.

المصدر: تاس