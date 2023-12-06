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كوريا الجنوبية تطلب من الإمارات تصحيح خطأ على موقع "كوب28" وأبو ظبي تستجيب

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كوريا الجنوبية تطلب من الإمارات تصحيح خطأ على موقع
Globallookpress Wang Dongzhen
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طلبت كوريا الجنوبية من الإمارات تصحيح النشر الخاطئ لعلم كوريا الشمالية على أنه علم كوريا الجنوبية على الموقع الإلكتروني لمؤتمر "كوب28" المناخي.

وتقدمت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء بشكوى إلى نظيرتها في الإمارات، الدولة المضيفة للحدث، مما دفع أبو ظبي إلى حذف صور الأعلام الوطنية لجميع المشاركين من المنشور.

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ومن جهتها، قالت حكومة الإمارات إنها تخطط لإجراء تحقيق في الأمر ومشاركة النتائج مع كوريا الجنوبية.

وتم وضع صورة لعلم كوريا الشمالية فوق اسم "جمهورية كوريا"، الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية على الموقع الرسمي لـ"كوب28"، في قائمة تضم 38 دولة شاركت في الاعتراف المتبادل بخطط إصدار شهادات الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون ومشتقات الهيدروجين.

المصدر: يونهاب

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