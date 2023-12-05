"كوب28" بدبي.. "روساتوم" الروسية تقدم حلولا تكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية

طرحت شركة "روساتوم" الروسية، في مؤتمر المناخ "كوب28"، مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية وضمان مستقبل منخفض للكربون.

وجاء ذلك في إطار فعالية "يوم محطات الطاقة النووية منخفضة القدرة"، التي نظمتها "روساتوم" ضمن أنشطة النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".

وقال المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، في رسالة بثت بواسطة الفيديو للمشاركين في الفعالية: "نحن مقتنعون بأن الطاقة النووية ستصبح بالتأكيد الأساس لتوازن الكربون المنخفض الذي نسعى جميعا لتحقيقه. وسيأخذ التوليد النووي على نطاق صغير، باعتباره أحد الحلول التكنولوجية الموثوقة، مكانه الصحيح في صناعة الطاقة النووية في المستقبل".

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وأشار إلى أن المقترحات التي تقدمها "روساتوم" في مجال الطاقة النووية صغيرة النطاق ستصبح خيارا فعالا وصديقا للبيئة للدول، التي لم تفكر سابقا في توليد الطاقة النووية.

بدوره أفاد النائب الأول للمدير العام كيريل كوماروف بأن "هناك أكثر من 70 مشروع مفاعل نموذجي صغير في مرحلة التصميم في العالم. "روساتوم" هي شركة التكنولوجيا الوحيدة التي انتقلت من الأقوال إلى الأفعال. اليوم، عند تنفيذ مشاريعنا في ياقوتيا وتشوكوتكا (مناطق في روسيا)، وضعنا لأنفسنا مهمة إظهار الكفاءة الاقتصادية والموثوقية لمحطات الطاقة النووية. إن إنشاء المرجع في الشرق الأقصى سيفتح سوقا ضخما لهذه التكنولوجيا".

وأضاف: "نحن على ثقة من أن الخبرة التي نكتسبها في السنوات المقبلة ستسمح لنا أن نقدم لشركائنا حول العالم أفضل الحلول في مجال محطات الطاقة النووية".

وطرحت "روساتوم" حلولا تكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية وهي عبارة عن محطات نووية تقوم ببنائها وتطويرها، ومنها: محطة طاقة نووية منخفضة القدرة في منطقة ياقوتيا الروسية، والتي يتم بناؤها مع احترام النظام البيئي في القطب الشمالي، ومن المقرر أن يتم تشغيل محطات من هذا النوع في ياقوتيا في العام 2028.

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بالإضافة إلى هذا المشروع، تشمل محفظة "روساتوم" محطة الطاقة النووية العائمة الوحيدة في العالم "أكاديميك لومونوسوف"، التي تم البدء في تشغيلها في نهاية 2019، ومنذ ذلك الوقت أنتجت المحطة أكثر من 700 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء لمدينة روسية تقع في أقصى شمال روسيا.

وانطلقت فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، في 30 الشهر الماضي في دبي وتستمر فعاليات الحدث حتى الـ 12 من ديسمبر الجاري.

ويعد مؤتمر "كوب 28" منصة فعالة لتحقيق الطموحات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة لجميع الدول للتعاون وتوحيد الجهود، وخاصة في وقت تتنامى فيه أهمية العمل المناخي المشترك.

المصدر: RT + تاس