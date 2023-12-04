"واشنطن بوست": تراشق الاتهامات بين كييف وواشنطن حول فشل الهجوم المضاد

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن إخفاقات أوكرانيا في الهجوم المضاد دفعت نظام كييف وواشنطن إلى تبادل الاتهامات بارتكاب أخطاء متبادلة وحسابات خاطئة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن محادثات مع أكثر من 30 مسؤولا رفيع المستوى من أوكرانيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، أن "الجيش الأمريكي توصل إلى نتيجة معاناة أوكرانيا من نقص في التكتيكات العسكرية الأساسية، بما في ذلك استخدام الاستطلاع الأرضي لتحديد كثافة حقول الألغام، فيما قالت كييف إن الأمريكيين لا يفهمون كيف غيرت المسيرات الهجومية وغيرها من التقنيات الحديثة الوضع في ساحة المعركة".

هذا وصرح مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك، بأن الاستياء تراكم في المجتمع الأوكراني ضد السلطة بسبب إخفاقات القوات الأوكرانية على خط المواجهة والفساد.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الأوكرانيين يشعرون بالإحباط واليأس بسبب فشل الهجوم المضاد، وهذا ما نشأ عنه التصور المتزايد بعدم نهاية الصراع في القريب العاجل، والعصيان للتجنيد الإجباري.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية بلغت نحو 805 جنود على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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المصدر: RT + "واشنطن بوست"