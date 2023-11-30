"بلومبرغ": الأوكرانيون يشعرون باليأس والإحباط بسبب فشل الهجوم المضاد

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الأوكرانيين يشعرون بالإحباط واليأس بسبب فشل الهجوم المضاد، وهذا ما نشأ عنه التصور المتزايد بعدم نهاية الصراع في القريب العاجل، والعصيان للتجنيد الإجباري.

وأشارت الوكالة إلى أنه "نشأ لدى مواطني أوكرانيا شعور باليأس والإحباط بسبب الهجوم المضاد الذي لم يسفر عن أي نتائج تذكر، بما في ذلك التصور المتزايد بأن الصراع لن ينتهي في أي وقت قريب".

وأوضحت الوكالة: " لهذه الأسباب، هناك مقاومة وعصيان متزايد للتجنيد العسكري، ويظهر ذلك في التعبئة التي جلبت 10%‎ فقط من العدد المخطط له إلى الجيش، كما أن متوسط ​​عمر الجندي الأوكراني يزيد عن 40 عاما.. كل هذه العوامل تعزز الرغبة في تحقيق السلام بأي ثمن".

ويقوم الجيش الأوكراني بمحاولات هجومية فاشلة، كما أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 21 نوفمبر، أن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية الشهر أكثر من 13.7 ألف جندي وحوالي 1.8 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

هذا وذكرت مجلة "الإيكونوميست" أن الوضع المحيط بالصراع في أوكرانيا الآن يشير بشكل واضح لنجاح روسيا، لأسباب متعددة منها الافتقار الصادم إلى الرؤية الاستراتيجية لدى كييف وحلفائها.

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المصدر: RT + "بلومبرغ"