الإعلام الفرنسي يناقش بوتيرة متزايدة الفشل الواضح لهجوم كييف المضاد

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن فشل الهجوم المضاد الأوكراني والمستمر منذ عدة أشهر من دون أي تقدم ملموس، لم يعد موضع شك، بالتزامن مع التناقص التدريجي لإمدادات الذخيرة الغربية إلى كييف.

وقالت قناة TMC التلفزيونية الفرنسية، أن فشل الهجوم المضاد أضحى أمرا جليا للعيان، مشيرة إلى أنها خلصت إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة الوضع الحالي السائد في أوكرانيا. بحسب ما ذكره محللو القناة.

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تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الظروف، يحاول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طمأنة أفراده العسكريين، في حين يؤكد الغرب لكييف استمرار دعمه لها.

ولفتت قناة TMC إلى أن "إمدادات الأسلحة من الدول الغربية آخذة في التناقص، على الرغم من أن الجيش الأوكراني يواصل طلب الذخيرة والطائرات بدون طيار".

كما بيّنت TMC أيضا أن الهزيمة المحتملة لأوكرانيا تتم مناقشتها بوتيرة متزايدة.

وأصبح معروفا أن الجيش الأوكراني يقوم منذ تاريخ 4 يونيو الماضي، بمحاولات هجومية فاشلة.

وذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 21 نوفمبر الجاري، أن قوات كييف فقدت منذ بداية الشهر الجاري أكثر من 13.7 ألف شخص وحوالي 1.8 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وقبل ذلك بشهر، تم الإعلان عن أن كييف فقدت أكثر من 90 ألف عسكري منذ بداية الهجوم المضاد.

بالإضافة إلى خسارة نحو 600 دبابة و1.9 ألف عربة مدرعة من مختلف الفئات. وبدوره أكد الجانب الروسي مرارا أنه على الرغم من الخسائر الفادحة، فإن الهجوم المضاد لم يحقق أي نتائج مهمّة لأوكرانيا.

المصدر: تاس