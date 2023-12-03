صحيفة: أوكرانيا بدأت "تعبئة" القطط لمواجهة عدو يغزو الجيش الأوكراني من الداخل

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن كييف بدأت في إرسال القطط إلى الجبهة لمكافحة الفئران والجرذان التي تغزو الخنادق الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن "عدوا جديدا يتربص بالجنود الأوكرانيين في خنادقهم".

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وأضافت: "الفئران تزعج الجنود ليلا، وتتسلل إلى أكياس النوم وتقضم ما تحصل عليه، بما في ذلك الزي الرسمي، وتتلف الخوذات وكابلات الاتصالات".

وأكدت الصحيفة أنه لحل هذه المشكلة، بدأوا في أوكرانيا بإرسال القطط إلى الخطوط الأمامية، كما عمد الجنود إلى جلب القطط إلى الخنادق.

وذكرت صحيفة Japan Times اليابانية في وقت سابق بأن عدد الفئران في خنادق الجيش الأوكراني، ازداد كثيرا مقارنة بما كان عليه العام الماضي.

وقال قائد إحدى الوحدات العسكرية إن الفئران لا تفسد ممتلكات الجنود فحسب، بل والأسلاك الموجودة في الخنادق، وتهاجم القوارض أيضا محطات الإنترنت الفضائية الخاصة بشركة "ستارلينك".

المصدر: نوفوستي