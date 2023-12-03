الرئاسة الأوكرانية تعترف بالاستياء الشعبي بسبب الفساد المتفشي وفشل الهجوم المضاد

اعترف مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، باستياء وغضب الشعب الأوكراني بسبب إخفاقات القوات الأوكرانية على خط المواجهة والفساد المتفشي لدى الطبقة الحاكمة في كييف.

وقال بودولياك في مقابلة مع قناة وكالة UNIAN على يوتيوب إن المجتمع الأوكراني منزعج ومستاء وتراكمت لديه الكثير من الأسئلة الصعبة حول الفساد، والتصريحات المثيرة للجدل والسلوكيات و"عدم وجود اختراق على طول خط المواجهة".

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كما وصف الوضع الحالي للمجتمع الأوكراني بالاكتئاب بسبب "عامين من الحرب والركود وجمود الحياة السياسية والعديد من الطموحات التي لم تتحقق".

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن الفساد في أوكرانيا يمكن أن يقوض ثقة القادة الغربين في نظام كييف ويؤدي إلى وقف المساعدات الغربية لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة نقلا عن وثيقة حكومية حصلت عليها إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بقلق كبير إزاء مشكلة الفساد في أوكرانيا، وهي أكبر مما يعترف به عالميا.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

المصدر: تاس