انتشرت الفئران في خنادق الجيش الأوكراني، وأفادت صحيفة Japan Times اليابانية بأن عددها ازدادكثيرا مقارنة بما كان عليه العام الماضي.

وحسب جندي أوكراني يدعى ديمتري، فإنه لم ير فأرا واحدا في الشتاء الماضي. واشتكى المقاتل مركدا أن هذه الفئران قد أحدثت ثقوبا في سترته الجديدة.

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وقال قائد الوحدة العسكرية فلاديمير إن الفئران لا تفسد ممتلكات الجنود فحسب، بل والأسلاك الموجودة في الخنادق. وتهاجم القوارض أيضا محطات الإنترنت الفضائية الخاصة بشركة "ستارلينك".

وأضاف الصحفي إيمانويل بيشو أن الفئران تغزو الخنادق الأوكرانية بحثا عن الدفء والغذاء. ولفت الانتباه أيضا إلى أفخاخ لزجة يحاول بها جنود القوات المسلحة الأوكرانية محاربة القوارض.

لكن الفئران ليست المشكلة الوحيدة للقوات المسلحة الأوكرانية حيث سهّل تساقط الأوراق من الأشجار على الطائرات الروسية بدون طيار اكتشاف المواقع الأوكرانية. ويشير مقال نشرته صحيفة "جابان تايمز" إلى أن الحالة أصبحت معقدة أيضا بسبب الطرق الجليدية، التي تعيق حركة منظومة أسلحة القوات العسكرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا