أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأنه لن يتم التصويت في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا قبل 11 ديسمبر، كما يتبين من المفاوضات البطيئة المستمرة.

وقالت الوكالة أنه لن يتم إجراء التصويت قبل 11 ديسمبر، في حين يعتزم مجلس الشيوخ الذهاب في عطلة عيد الميلاد في 15 ديسمبر.

وأشارت إلى أن المشرعين يحاولون إيجاد حل وسط بشأن سلامة وأمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وهو الشيء الذي يصر عليه الجمهوريون.

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وطوال هذا الأسبوع، عقد أعضاء مجلس الشيوخ اجتماعات سرية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وأكدت أنه بسبب التأخير في المفاوضات، فإن المساعدات الأمريكية لكييف "معلقة بخيط رفيع".

وأكدت مجلة "إيكونوميست" أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا سوف تتقلص بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض. وقد تتوقف في حال فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات.

أضافت: "على أوروبا أن تستعد لهذا الاحتمال الكئيب، وأن المساعدات الأمريكية سوف تتقلص، بغض النظر عمن يجلس في البيت الأبيض".

واعتبرت المجلة أن القادة الأوروبيين يتصرفون كما لو أن الرئيس الأمريكي "السخي" جو بايدن سيظل في السلطة دائما.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

المصدر: تاس