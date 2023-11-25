تلغراف: القوات الأوكرانية لن تتمكن من وقف هجوم الجيش الروسي

نشرت صحيفة "تلغراف"، اليوم السبت، مقالا مطولا، أكدت من خلاله أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من وقف هجوم الجيش الروسي بسبب عدم قدرة الغرب على تزويد كييف بعدد كاف من قذائف المدفعية.

وجاء في المقال: "بدون قذائف المدفعية لن تكون أوكرانيا قادرة على كبح جماح هجوم الجيش الروسي، ولا القيام بهجمات في المستقبل".

كما أشار المقال إلى أن الدول الغربية لن تتمكن من الوفاء بوعدها بتزويد كييف بالكمية اللازمة من الذخيرة للمدفعية عيار 155 ملم بسبب بطء إنتاجها، فضلا عن الحاجة إلى إعادة توجيه بعض الاحتياطيات إلى إسرائيل بسبب الصراع مع حماس.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الذخيرة والأفراد العسكريين.

تحاول القوات الأوكرانية على مدى ستة أشهر تحقيق تقدم على اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، ولكنها فشلت رغم التدريب في دول الناتو ورغم المعدات والأسلحة الغربية.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في 5 أكتوبر، إن العدو فقد منذ 4 يونيو أكثر من 90 ألف شخص و 557 دبابة وحوالي 1900 مركبة مدرعة. وشدد على أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل بالفعل.

المصدر: نوفوستي