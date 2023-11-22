شولتس يدعو لوضع حد للأزمة الأوكرانية

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه دعا خلال قمة مجموعة العشرين عبر الإنترنت إلى إنهاء النزاع العسكري في أوكرانيا.

وأشار شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في برلين إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شارك اليوم في قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو للمرة الأولى منذ بداية النزاع في أوكرانيا.

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وأضاف: "قمت بدعوة الرئيس بوتين إلى وقف الهجوم على أوكرانيا وسحب قواته من الأراضي الأوكرانية حتى تنتهي هذه الحرب".

ونوه أيضا بضرورة "السلام العادل والدائم في أوكرانيا على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد أنه بحث مع ميلوني قضايا تقديم المساعدة لكييف. وأضاف: "من الواضح أننا سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

وشدد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب الهزيمة في الصراع.

كما دعا رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون مستعدا ليجد نفسه بمفرده في النزاع الأوكراني، لأن الولايات المتحدة قد تختفي من المشهد بعد الانتخابات.

المصدر: تاس