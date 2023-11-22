أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أنه على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا ليجد نفسه بمفرده في النزاع الأوكراني، لأن الولايات المتحدة قد تختفي من المشهد بعد الانتخابات.

واعتبر أوربان أنه إذا فاز الحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس الأمريكي في عام 2024، "فسيكون هناك تحول" في السياسة الأمريكية.

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وتحدث عن النزاع الأوكراني، قائلا: "إذا وصل المزيد من الجمهوريين المتشككين إلى السلطة، فمن المحتمل أن تضطر أوروبا إلى التعامل مع نزاع جيوسياسي ضخم بمفردها، وإيجاد حل سياسي شبه مستحيل للمشكلة وتحمل التكاليف".

وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن أوروبا فقيرة وليس لديها أموال لتغطية تكاليف هذه الأزمة".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التعامل مع حل النزاع في أوكرانيا.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة تحاول تحميل الدول الأوروبية عبء "تكاليف الحفاظ على فلاديمير زيلينسكي".

وشدد الضابط السابق في المخابرات العسكرية الأمريكية، سكوت ريتر، على أن محاولة الاتحاد الأوروبي هزيمة روسيا في النزاع الأوكراني فشلت، وإن الاتحاد الأوروبي وجد نفسه في مصيدة.

المصدر: تاس