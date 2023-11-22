قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب الهزيمة في الصراع.

وأضاف جونسون في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع يوتيوب: "في ساحة المعركة، تتقدم روسيا بثبات وتقضي على أعداد هائلة من الجيش الأوكراني"، مؤكدا أن "هزيمة قوات كييف هي مسألة وقت فقط، لقد ماتوا بالفعل، وهم لا يعرفون ذلك بعد".

وبحسب الاستخباراتي السابق، لم تعد إدارة البيت الأبيض قادرة على تمويل نظام كييف.، خاصة بالتزامن مع إمدادات الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل من والولايات المتحدة.

وخلص المحلل السابق إلى أنه في الوقت نفسه، ليس لدى الولايات المتحدة أي نفوذ على روسيا لبدء المفاوضات بشروطها الخاصة.

وتشير تصريحات المسؤولين في الدول الغربية وكذلك التقارير الإعلامية الغربية، منذ فترة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باتا يشعران بالملل من الصراع الأوكراني، وأن دعم نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي آخذ في الانحسار.

بالإضافة إلى ذلك بدأ المسؤولون الغربيون في أوروبا والولايات المتحدة، يناقشون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

من جانبه أكد الكرملين في أكثر من مناسبة أنه كلما أسرعت أوكرانيا في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق الفوز في ساحة المعركة، فتح ذلك بعض الآفاق لحل الأزمة بشكل أسرع.

المصدر: نوفوستي