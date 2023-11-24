استطلاع رأي إسرائيلي: 27% فقط يرون أن نتنياهو هو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية

أظهر استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" العبرية أجرته شركة "Lazar Researches" هذا الأسبوع، عن ضعف كتلة أحزاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل وفقدها أغلبيتها الانتخابية.

وبين استطلاع "معاريف" أن كتلة أحزاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل ستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات، في حين أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحقق أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا في حال إجراء انتخابات مبكرة.

وأظهر الاستطلاع الذي تم إجراؤه عقب مصادقة الحكومة على صفقة إطلاق سراح الأسرى ولأول مرة منذ انتخابات الكنيست، أن "الصهيونية" الدينية بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريش لم تتجاوز نسبة الحسم، حيث حصل في الأسابيع الأخيرة تراجع كبير في معدل الدعم للحزب، على ما يبدو بسبب الوضع الاقتصادي.

وأفاد الاستطلاع بأن "معسكر الدولة" يعزز مقاعده إلى 43 مقعدا، وهو رقم قياسي، في حين أن مقاعد حزب "يش عتيد" تتناقص إلى 13 مقعدا فقط، ومقاعد حزب "ميرتس" ترتفع إلى 5 مقاعد، أما في الكتلة الائتلافية، فقد حصل كل من "الليكود" و"شاس" و"عوتسما يهوديت" على مقعد إضافي.

وردا على سؤال: "لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة، لمن ستصوت؟"

جاءت الإجابات كالآتي:

- معسكر الدولة 43 مقعدا (42 في الاستطلاع السابق).

- الليكود 18، (17 في الاستطلاع السابق).

- يش عتيد 13 (14 في الاستطلاع السابق).

- شاس 9 (8 في الاستطلاع السابق).

- إسرائيل بيتنا 8 (8 في الاستطلاع السابق).

- يهدوت التوراة 7 (7 في الاستطلاع السابق).

- عوتسما يهوديت 7 (6 في الاستطلاع السابق).

- ميرتس 5 (4 في الاستطلاع السابق).

- الجبهة العربية للتغيير 5 (5 في الاستطلاع السابق).

- القائمة الموحدة 5 (5 في الاستطلاع السابق).

- الصهيونية الدينية (2.5%)..

- العمل (2.2%)..

- حزب التجمع (1.3%)،

الثلاثة الأخيرون لم يتجاوزوا نسبة الحسم الانتخابية.

وبحسب الاستطلاع 52% يرون أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في إسرائيل مقابل 27% يرون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو الأنسب.

وقد دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة واقتحامها للمشافي قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت "حماس" مساء الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المصدر: I24" + RT"